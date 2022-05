W środę wieczorem w Warszawie odbyło się spotkanie Klubu Parlamentarnego PiS.

Prezes akcentował konieczność mobilizacji i zapowiedział, że od czerwca działacze mają ruszyć w teren z ofensywą. Spotkania z wyborcami mają się odbyć w każdym z powiatów – mówił PAP jeden z uczestników spotkania.

Kaczyński, działalność partyjna i zmiany w strukturze PiS

Kaczyński – jak relacjonowało źródło – ma też od czerwca mocniej skoncentrować się na działalności partyjnej.

Ponadto Kaczyński zapowiedział dalsze zmiany w strukturze PiS. Dzisiaj struktura partyjna odpowiada okręgom wyborczym do Sejmu. Założenie jest takie, by po zmianie odpowiadała ona okręgom senackim, czyli by było ich 100. Po zmianach szefowie okręgów mieliby zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi – przekazał PAP jeden z parlamentarzystów klubu.

W przyszłym tygodniu zmiany ma zaakceptować Komitet Polityczny PiS.

Glapiński gościem

Gościem klubu był szef NBP Adam Glapiński, który – według polityków ZP, z którymi rozmawiała PAP - przekonywał do poparcia jego kandydatury na kolejną kadencję. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w czwartek w Sejmie.

Ponadto na klubie zadeklarowano, że Zjednoczona Prawica będzie głosować przeciw wnioskowi o odwołanie szefa MS Zbigniewa Ziobro.