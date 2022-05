"Do drugiej połowy 2024 roku Włochy chcą uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu" - ogłosił we wtorek minister do spraw transformacji ekologicznej Roberto Cingolani na łamach dziennika "La Repubblica". Poinformował, że wzrosną dostawy surowca z takich krajów, jak Algieria, Angola, Kongo i Katar.

Cingolani zaznaczył, że z Algierii w ciągu najbliższych trzech lat gazociągiem zostanie dostarczonych o 9 miliardów metrów sześciennych gazu więcej. Poza tym, dodał, Włochy zamierzają zwiększyć dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG), przywożonego na statkach. Reklama Dworczyk: Europa ponosi konsekwencję braku wyobraźni Zobacz również Oto nowa włoska strategia Nowa włoska strategia, wyjaśnił, obejmuje też plan oszczędzania surowca oraz wzrost produkcji energii odnawialnej. Pozwoli to, dodał, zaoszczędzić 7 miliardów metrów sześciennych gazu do 2025 roku. Łącząc trzy elementy: więcej gazu, więcej LNG, więcej energii odnawialnej oraz oszczędności dojdziemy do 29 miliardów metrów sześciennych w drugiej połowie 2024 roku - oszacował włoski minister. Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję