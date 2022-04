"Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami. Spółki skarbu państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji" - napisał Müller na Twitterze.

Rzecznik rządu pytany w środę o kwestię przywrócenia dostaw gazu do niektórych gmin podkreślił, że brak dostaw wynika nie z faktu, że Rosja zakręciła kurek z gazem, ale z objęciem w ramach listy sankcyjnej firm, które są powiązane z Rosją lub podmiotami wspierającymi działalność wojenną Rosji. Zapowiedział też, że po wydaniu decyzji przez premiera PSG oraz PGNiG zajmą się niezwłocznym dostarczeniem gazu do tych miejscowości, poprzez przejęcie w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym infrastruktury, która do tego służy.

Reakcja PGNiG

W odpowiedzi na decyzję premiera, PGNiG poinformowało w piątkowej informacji prasowej, że zapewni dostawy gazu odbiorcom firmy Novatek. "Polska Spółka Gazownictwa oraz PGNiG Obrót Detaliczny, spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG, włączają się w proces przywracania dostaw gazu mieszkańcom gmin, w których błękitne paliwo przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek Green Energy" - przekazało PGNiG.

Jak podało PGNiG, spółki są w stałym kontakcie i współpracują na bieżąco z administracją rządową. "Polska Spółka Gazownictwa, na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, niezwłocznie przystąpiła do realizacji nałożonych zadań zmierzających do przywrócenia dystrybucji gazu na terenie 10 gmin: Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin" - podało PGNiG. Spółka przekazała, że paliwo dostarczy spółka PGNiG Obrót Detaliczny.

Na kogo nałożono sankcje?

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.