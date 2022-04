"Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili na przejściach granicznych w kierunku z Ukrainy do Polski 3,033 mln os." - podała w piątek Straż Graniczna. Jak podała SG, w czwartek granicę z Ukrainy do Polski przekroczyło 24,1 tys. osób - to spadek o 2,7 proc. względem środy (24,8 tys.), natomiast w piątek do godz. 7 rano 6,9 tys. osób.

Reklama

Ile osób wróciło na Ukrainę?

"W czwartek z Polski do Ukrainy odprawiono 19,7 tys. osób. Od 24 lutego 924 tysięcy osób" - podała SG. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Piątek jest 65. dniem wojny.