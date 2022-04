Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej zorganizowali w czwartek konferencję prasową w związku z zamknięciem dostaw gazu do niektórych gmin. Stało się to po tym, jak dystrybutor gazu, firma Novatek, została wpisana na listę sankcyjną.

Uderzenie w Polaków i uchodźców?

Poseł Waldy Dzikowski powiedział, że Novatek to szwajcarska firma z kapitałem rosyjskim, która dostarczała gaz do około 10 gmin w pięciu województwach. Dotyczy to ponad 1500 rodzin oraz odbiorców komunalnych - mówił Dzikowski.

Czesław Mroczek dodał, że wpisując firmę Novatek na listę sankcyjną szef MSWiA "uderzył w Polaków i uchodźców ukraińskich". Poseł określił to jako "wielki błąd".

W mieście i gminie Mrozy odcięto m.in. gaz od zespołu szkół, gdzie znajduje się ośrodek dla uchodźców - mówił Mroczek. W związku z tym, dodał, przebywający tam uchodźcy ukraińscy zostali pozbawieni ogrzewania i ciepłej wody.

Nie może być tak, że rząd uderza w polskich obywateli i uchodźców ukraińskich - mówił Mroczek. Liczymy, że dzisiaj rząd polski naprawi swój błąd, a szef MSWiA skoryguje swoją błędną decyzję. Liczymy na szybką, skuteczną decyzję - dodał.

Łeba i Mieścisko odcięte od gazu

Senator Kazimierz Kleina poinformował, że od gazu została odcięta m.in. Łeba. W dniu wczorajszym przedsiębiorcy i mieszkańcy zostali odcięci od dostaw gazu - powiedział. Oczekujemy, że dziś do godz. 12 ten gaz zostanie przyłączony - apelował nad przedpołudniowej konferencji w Sejmie.

Najwyraźniej rząd nie przeanalizował wszystkich ryzyk, zwłaszcza tych, które bezpośrednio dotykają mieszkańców, a także instytucje - mówiła poseł Maria Janyska. Dotyczy to, jak dodała, np. gminy Mieścisko w woj. wielkopolskim, która w środę również została niespodziewanie odcięta od dostaw gazu.

Novatek na liście sankcyjnej

Firma Novatek Green Energy Sp. z o.o., która została objęta polskimi sankcjami, wstrzymała dostawy gazu do kilkunastu gmin w kraju. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapowiedział w czwartek, że premier Mateusz Morawiecki wyda decyzję na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, na mocy których polskie firmy przejmą instalacje gazowe w gminach, w których była ona w rękach rosyjskich firm; to z kolei przywróci dostawę gazu w tych gminach.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.