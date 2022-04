Sejm wznowił w czwartek dwudniowe obrady. Podczas zgłaszania wniosków formalnych głos zabrała m.in. posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Dyskutowaliśmy o gazie, ale zapomnieliście państwo podyskutować poważnie z antypatriotami z waszego rządu - z Solidarnej Polski - o Sądzie Najwyższym. 250 mld zł to są pieniądze, które dziś powinny budować w Polsce pompy ciepła, biogazownie, instalacje fotowoltaiczne - powiedziała, odnosząc się do prac nad projektem ustawy likwidującym Izbę Dyscyplinarną SN, od czego KE uzależnia przekazanie Polsce środków z KPO. Projektowi prezydenta w tej sprawie sprzeciwia się Solidarna Polska.

- Dziś tego potrzebują Polacy bardziej niż kiedykolwiek, a wy wciąż poddajecie się szantażowi antypatriotów ze Zjednoczonej Prawicy. To jest polska racja stanu, by te pieniądze uruchomić w Polsce jak najszybciej. Więc zlikwidujcie tę Izbę Dyscyplinarną i trzeba uruchomić środki europejskie dla Polaków - zaapelowała Hennig-Kloska.

"Pani nie jest żadną patriotką"

Po wystąpieniu posłanki głos zabrał minister w KPRM Michał Wójcik z Solidarnej Polski, który zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o skierowanie wniosku do komisji etyki poselskiej w związku z wypowiedziami Hennig-Kloski. - Nie może być tak, by na tej sali tego typu sformułowania padały jak "antypatrioci" - oświadczył Wójcik.

Minister zwrócił się również do posłanki Polski 2050 słowami: - Pani jest patriotką? Pani nie jest żadną patriotką. Byłaby pani patriotką, gdyby konstytucja była wyżej niż prawo wspólnotowe, ale u pani jest dokładnie odwrotnie - prawo wspólnotowe jest ważniejsze niż konstytucja i suweren - powiedział.

Gra o Fundusz Odbudowy

Zmiany dotyczące przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej SN są elementem oczekiwanym przez Komisję Europejską w negocjacjach w sprawie uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy, które mają być wydatkowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry sprzeciwia się niektórym zapisom projektu prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która pracuje nad dwoma projektami ws. SN - drugim jest zgłoszony przez PiS, za wiodący uznała projekt prezydenta. Przedstawiciele Solidarnej Polski oświadczyli, że nie mogą poprzeć tego projektu w obecnej formie z powodu proponowanego tam "testu bezstronności i niezawisłości sędziego".

Propozycja prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.