przez planowany port w Baranowie do Łodzi ma być trasą, którą spółkazamierza budować w pierwszej kolejności. W przyszłości będzie ona fragmentem „igreka”, czyli szybkiej trasy ze stolicy do Wrocławia i Poznania. Za miesiąc mamy poznać ostateczny przebieg trasy między Warszawą a Łodzią, co pozwoli wykonać kolejne kroki - zlecić dokładny projekt budowlany. Ten ostatni ma być gotowy w przyszłym roku.

Spółka CPK przedstawiła kilka szczegółów dotyczących nowej linii. Według założeń między Warszawą a Łodzią pociągi w godzinach szczytu mają kursować co 10 minut. Najszybsze z nich pokonają 140-kilometrową trasę w 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż teraz. Nową linią pojadą też regioekspresy, które pozwolą np. usprawnić codzienne dojazdy do Łodzi. Dla takich pociągów ma powstać nowy przystanek w podłódzkich Brzezinach. Nowa linia pozwoli też mocno skrócić przejazd z Łodzi do Skierniewic czy Łowicza. Dojazd do obu miast zapewnią łącznice z istniejącymi liniami.