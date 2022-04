Amadea wpłynęła do portu na wyspie Fiji po 18 dniach podróży z Meksyku, skąd próbowała uciec przed sankcjami - pisze Bloomberg. Ucieczka nic jednak nie dała, bo władze Fiji zatrzymały Jacht, warty 325 milionów dolarów na wniosek władz USA. Teraz rozpatrywany jest wniosek o konfiskatę jachtu o długości ponad 100m. "Nałożyliśmy sankcje na oligarchów, którzy finansują wojnę Putina i - razem z naszymi partnerami na świecie - będziemy ścigać majątek, zdobyty dzięki korupcji, należący do najbliższych współpracowników Putina, niezależnie gdzie go ukryją" - głosi oświadczenia ambasady USA na Fiji.

Kim jest Kerimow?

Na Kerimowa sankcje nałożyły już Wielka Brytania i UE. On sam jest na amerykańskiej liście ukaranych oligarchów od 2018. Z kolei Francja oskarżała go o pranie pieniędzy, uzyskanych przez oszustwa finansowe za pomocą zakupu luksusowych domów na Lazurowym Wybrzeżu. Udało mu się jednak wykręcić z zarzutów.