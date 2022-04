Od 24 lutego, kiedy toponownie zaatakowała Ukrainę, Stany Zjednoczone dostarczyły Ukraińcomo wartości ok. 2,6 mld dol. W ubiegłym tygodniu John F. Kirby, rzecznik prasowy Pentagonu, zapowiedział kolejną transzę dostaw - tym razem o wartości 800 mln dol. Jeśli do tego dorzucimy pakiet pomocowy Unii Europejskiej o wartości ok. 1,5 mld euro i Wielkiej Brytanii o wartości ok. 500 mln funtów, to wartość przekazywanego uzbrojenia dobija do ok. 5 mld dol. To kwota niebagatelna, szczególnie że akcja trwa zaledwie kilka tygodni. Dla porównania: tylko nieco mniej zapłacimy za 250 amerykańskich czołgów Abrams.