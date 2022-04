Jednocześnie są już zaprogramowane wydatki na kolejne lata. Przede wszystkim te. W przyszłym roku na obronność zostanie przeznaczone 3 proc. PKB, tj. ok. 75 mld zł, czyli 20 mld zł więcej niż dziś. Do tego nie wiemy, jakie będą koszty pobytu Ukraińców w Polsce w przyszłym roku. Wzrosną też wydatki na zdrowie – do 2027 r. do prawie 7 proc. PKB. Na to nakładają się koszty Polskiego Ładu już po najnowszych zmianach, czyli obniżce do 12 proc. stawki podatkowej. W kolejnych latach będzie to kosztować państwo rocznie ponad 30 mld zł, ale już w tym roku sporo powyżej 20 mld plus koszty tarczy antyinflacyjnej.