Czym jest internet rzeczy (IoT – internet of things)? To połączone w sieć przedmioty zdolne do zbierania i wymieniania między sobą informacji. Przykładem zastosowania IoT może być system ochrony. Właśnie w celu zabezpieczenia obiektów internet rzeczy jest wykorzystywany najczęściej przez biznes. W badaniach Eurostatu (za 2021 r.) ten cel wskazało 21 proc. przedsiębiorstw. W mniejszym stopniu urządzenia IoT były wykorzystywane do zarządzania zużyciem energii (9 proc. przedsiębiorstw) oraz do przeprowadzania konserwacji urządzeń technicznych (7 proc.). Internet rzeczy to także np. rozwiązania chmurowe, komunikacja 5G, sztuczna inteligencja i samouczące się maszyny.