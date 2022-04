W marcu(KE) zaproponowała uruchomienie doraźnej pomocy dla państw członkowskich przyjmujących uchodźców w wysokości. Pieniądze te pochodzą z instrumentu– uruchomiono go, żeby pomóc Europie wyjść z kryzysu pandemicznego. Na cały program przeznaczono ok. 50,5 mld euro, z czego 9,5 mld euro przypada wyłącznie na 2022 r. Pieniądze mają trafić do Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii (mających granicę z Ukrainą) oraz innych państw członkowskich, w których liczba uchodźców od 24 lutego do 23 marca przekroczyła 1 proc. populacji (w Austrii, Bułgarii, Czechach czy Estonii). Z tej puli Polsce ma przypaść 559 mln euro. Propozycję KE zatwierdzić ma jeszcze Parlament Europejski. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na centra wsparcia uchodźców w województwach granicznych, sfinansowanie infrastruktury, mieszkalnictwa i wyposażenia oraz usług w zakresie zatrudnienia i edukacji, integracji społecznej, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.