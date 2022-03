Nasze rezerwy to około 640 miliardów dolarów. Nie mamy dostępu do ponad 300 miliardów - powiedział, jak informuje Bloomberg, rosyjski minister finansów. Jednocześnie, jak dodał, Zachód naciska Chiny, by te zablokowały rosyjskie rezerwy w juanie. Ale myślę, że nasze partnerstwo z Chinami przetrwa - dodał.

Zamrożenie rezerw to efekt sankcji

Zamrożenie rezerw to wynik serii sankcji, mających ukarać Moskwę za atak na Ukrainę. Według Bloomberga, 100 miliardów dolarów, czy 16,4 proc., było denominowanych w dolarze, 32,2 proc. w euro, a 13,1 proc. w juanie. Chiny zapowiedziały też, że utrzymają normalne stosunki gospodarcze z Rosją, którą uważają za strategicznego partnera.