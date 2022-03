To tylko pokazuje, jak ograniczone są dziś nasze możliwości ochrony kraju, który nie należy do sojuszu. To nie jest konflikt NATO – dodał Merz.

Reklama

Polityk stwierdził też, że możliwe jest zawieszenie wciąż trwających dostaw gazu i ropy z Rosji do Niemiec i innych krajów. W jego ocenie dostawy te i tak "prawdopodobnie w pewnym momencie zakończą się”, ponieważ Rosja może odciąć dostawy energii lub ukraińskie gazociągi mogą zostać uszkodzone w konflikcie.

Z punktu widzenia Merza sensowne jest, aby Niemcy jak najszybciej uniezależniły się od tego importu, ponieważ "płacąc rosnące ceny ropy i gazu, w oczywisty sposób finansujemy również wojnę między Rosją a Ukrainą”.

Co z modernizacją Bundeswehry?

Reklama

W związku z planem kanclerza Olafa Scholza (SPD), który zapowiedział znaczącą modernizację Bundeswehry poprzez utworzenie specjalnego budżetu w wysokości 100 mld euro, Merz skrytykował brak ważnych informacji na ten temat.

Do dziś nie mamy żadnych dokumentów, nie mamy projektu ustawy, mamy tylko oświadczenie rządu kanclerza – podkreślił Merz.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>>