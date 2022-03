Rosyjskie MSZ oświadczyło, że decyzja Niemiec o zamrożeniu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 jest "nie do przyjęcia" i doprowadzi do "nieodwracalnych szkód w stosunkach dwustronnych". Zapowiedziała, że będzie to oznaczało "nieuchronny wzrost cen gazu na rynku europejskim".

"Stało się jasne, że władze niemieckie wykazały się niekonsekwencją i pod presją uległy pokusie, aby wykorzystać projekt jako element presji na Rosję, demonstrując w ten sposób niezdolność do oddzielenia polityki od gospodarki" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Reklama "Nieunikniona konsekwencja decyzji Niemiec" Stwierdziła, że decyzja Niemiec doprowadzi również do nieuniknionego i szybkiego wzrostu cen gazu. "Nieuniknioną konsekwencją rezygnacji z Nord Stream 2, jak już widzimy, jest szybki wzrost cen gazu na rynku europejskim" - oświadczyła Zacharowa. Niemcy wstrzymały w zeszłym miesiącu projekt gazociągu Nord Stream 2 po tym, jak Rosja formalnie uznała dwa separatystyczne regiony we wschodniej Ukrainie.