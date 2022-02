Jeśli chodzi o ewentualne rosyjskie ataki cybernetyczne jako środek prowadzenia wojny, Faeser powiedziała, że będą one dotyczyć przede wszystkim Ukrainy. Rząd federalny jest jednak również czujny i przygotowany na ewentualne cyberataki na Republikę Federalną.

Niemcy gotowe na przyjęcie uchodźców

Odnosząc się do ucieczki tysięcy ludzi z Ukrainy, Faeser powiedziała, że Niemcy są "oczywiście bardzo czujne i przygotowane na wszystko, co teraz nadchodzi". Podziękowała krajom związkowym, które już wcześniej dobrze się przygotowały, a także miastom i gminom. Już w czwartek, po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, zaoferowały one swoją pomoc, "jeśli uchodźcy dotrą również do Niemiec". Obecnie jednak priorytetem jest wspieranie krajów sąsiadujących z Ukrainą - podkreśliła minister.

W czwartek siły rosyjskie wkroczyły na Ukrainę. Według ONZ, od tego czasu ponad 100 000 osób ucieka z Ukrainy. Shabia Mantoo, rzeczniczka UNHCR, potwierdziła w piątek Ewangelickiej Służbie Prasowej (epd) w Genewie, że kolejne tysiące osób uciekły z kraju.