Kto dał Putinowi prawo do deklarowania tak zwanych nowych państw na terytorium, które należy do jego sąsiada? To aroganckie naruszenie prawa międzynarodowego, które wymaga bardzo zdecydowanej odpowiedzi. Powiedziałem Putinowi w twarz, że będziemy działali wspólnie, kiedy Rosja wystąpi przeciwko Ukrainie. Rosja w tej chwili wystąpiła przeciwko Ukrainie - rozpoczął swoje przemówienie Biden.

Nakładamy cztery bloki sankcji finansowych, również sankcje dotyczące długu państwowego Rosji, co oznacza, że odcięliśmy rząd rosyjski od zachodnich rynków finansowych. Nie mogą uzyskiwać finansów na Zachodzie, jak również nie mogą również prowadzić obrotu swoim długiem na rynkach europejskich albo na naszym - mówił prezydent USA.

Sankcje przeciwko elitom

Od jutra będą wprowadzone dodatkowe sankcje przeciwko elitom rosyjskim oraz członkom ich rodzin. Oni realizują kryminalną politykę Kremla i w związku z tym powinni ponosić konsekwencje - mówi prezydent USA.

Biden poinformował, że w porozumieniu z Niemcami, zdecydownno o tym, że nie będzie dalszej realizacji projektu Nord Stream 2.

Rosja zapłaci jeszcze wyższą cenę

Rosja zapłaci jeszcze wyższą cenę, jeśli będzie kontynuowała agresję, włączając w to dodatkowe sankcje - stwierdził Biden.

Stany Zjednoczone nadal będą zapewniać wsparcie obronne dla Ukrainy i będą kontynuowały wsparcie naszym sojusznikom. - Będziemy stosować się do zobowiązań, które podjęliśmy w stosunku do NATO. Cały czas uważamy, że Rosja przygotowana jest do dalszych działań, jest przygotowana aby wyprowadzić masywny atak na Ukrainę. Mam nadzieję, że się mylę - zakończył.

Odczujemy koszty sankcji

Obrona wolności będzie miała swój koszt także dla nas. Musimy szczerze to powiedzieć - powiedział Biden w przemówieniu w Białym Domu, wskazując m.in. na ceny surowców.

Jednocześnie ogłosił, że jego administracja "realizuje plan w koordynacji z dużymi producentami i konsumentami ropy w kierunku zbiorowej inwestycji, aby zapewnić stabilność globalnych zapasów energii".