Najpopularniejsze technologie wykorzystywane do tworzenia gier

Reklama

W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano dynamiczny rozwój i wzrost wartości branży gier na świecie. Zatrudnienie w niej znajdują specjaliści wielu dziedzin, zajmujących m.in. projektowaniem, inżynierią dźwięku, scenariuszami, ale przede wszystkim także programowaniem. Juris Krikis – ekspert z szwedzkiej firmy Evolution – wymienia technologie najczęściej wykorzystywane do ich programowania i podpowiada, od których warto zacząć swoją przygodę w tej branży.

– Jednym z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych do programowania gier na różne platformy jest C++. Jednak ze względu na swoją specyfikę, dużo łatwiej przyswaja się go, znając już inną technologię. Stąd, dla początkujących, pragnących wkroczyć do branży najlepszym rozwiązaniem będzie m.in. C#, JavaScript oraz Java – wszechstronna, popularna, umożliwiająca łatwe pisanie, debugowanie i kompilację kodu. W przypadku gier wyłącznie na urządzenia mobilne, popularny jest przede wszystkim Swift i Android. Ci, którzy mogą pochwalić się znajomością którejś z powyższych technologii, mogą śmiało próbować swoich sił w tworzeniu gier przy pomocy silników takich jak np. Unity czy wykorzystywany przez nas Unreal – mówi Juris Krikis, Menedżer Działu Scala i JavaScript w Evolution. – W Evolution stawiamy na JavaScript/Typescript i Scalę, działającą na maszynie wirtualnej Javy i w pełni z nią kompatybilną. Jej ogromną zaletą jest zwięzłość, co przekłada się finalnie zarówno na łatwiejsze pisanie kodu, jego lepszą czytelność, jak i łatwe utrzymanie.

Języki programowania wykorzystywane w gamingu a zarobki

Reklama

A które z tych technologii są najlepiej opłacane? Jak wynika z danych za styczeń 2022 płynących z portalu No Fluff Jobs, na miejscu pierwszym uplasowała się Java. Mediana górnych i dolnych widełek wynagrodzeń netto + VAT dla znających tę technologię, w przypadku umowy B2B wyniosła 16-21,8 tys. zł, a umowy o pracę w kwotach brutto – 12-17,5 tys. zł. Na miejscu drugim uplasował się Swift z zarobkami w granicach 15-21 tys. zł na B2B oraz 13-17 tys. zł na umowę o pracę, na trzecim zaś C# – 14,7-20,2 tys. zł na B2B i 12,5-19,3 tys. zł na umowę o pracę. Specjaliści od Androida mogli liczyć na wynagrodzenia w granicach 14,3-20 tys. zł na B2B oraz 12,2-17 tys. zł na umowę o pracę, a ci od C++ na niewiele niższe – między 14 a 20 tys. na B2B i 12-17 tys. zł na umowę o pracę. Z kolei w przypadku JavaScriptu, kształtowały się one w granicach 13-18,9 tys. zł na B2B i 12-17 tys. na umowę o pracę.

Reklama

– Branża gamingu, także online, nieustannie rośnie, ewoluuje, łączy się z innymi technologiami, jak np. VR, zapewniając nowy wymiar rozrywki. Bycie jej częścią jest naprawdę fascynujące i daje ogromną satysfakcję – mówi Juris Kirkis, Menedżer Działu Scala i JavaScript w Evolution. – Sama sfera online w ostatnim czasie stała się ludziom bliższa niż kiedykolwiek dotąd - na całym świecie mamy już ponad 5 miliardów internautów. W związku z tym przeniosła się do niej również branża rozrywki, warta już 183 miliardy dolarów, a szacuje się, że w 2027 osiągnie wartość nawet 652,5 miliarda dolarów. To pokazuje, jak ogromna jest jej skala i jak rośnie jej znaczenie.

Szansa na wejście do branży

Evolution – szwedzki globalny dostawca oprogramowania do gier online – otwiera w Polsce swoje centrum inżynieryjne, które jest już 10 taką placówką firmy na świecie. Docelowo zatrudnienie znaleźć ma w nim 200 osób, w tym m.in. programiści ze znajomością Scali, i dla których firma w dniach 7-12 marca organizuje Hiring Week, podczas którego specjaliści mają szansę na otrzymanie oferty zatrudnienia w firmie w ciągu 24 godzin i otrzymania dodatkowego bonusu przy podpisaniu umowy w wysokości 18 tys. złotych. Wydarzenie odbędzie się online, a zapisy dostępne są na dedykowanej mu stronie.