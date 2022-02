Przed chwilą pytałem rzecznika ministerstwa zdrowia, 9600 osób, stwierdzanych zachorowań, więc ta liczba maleje - powiedział Müller w Radiu Plus.

Luzowanie obostrzeń 2022

Jak dodał, jeśli tendencja spadkowa by się potwierdzała, to "faktycznie w marcu można byłoby mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń" covidowych. Jak daleko idących, to już trudno powiedzieć na ten moment - zaznaczył.

Liczę na to, że faktycznie w marcu będzie można pokazywać dobre decyzje, aczkolwiek jestem zawsze ostrożny, bo tak jak wiemy, koronawirus już nie raz potrafił niestety pokazać swoje czarne oblicze - przyznał rzecznik rządu.

Dopytywany, czy zmiany mogłyby objąć sposób czy częstotliwość raportowania, rzecznik rządu wskazał, że pozostanie ono, ale ewentualnie tygodniowe, tak jak ma to miejsce w niektórych krajach.