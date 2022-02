Zgony z ogółu przyczyn obejmują również te na COVID-19. Choroba ta stała się na skutek pandemii w I półroczu 2021 r. drugim powodem zgonów w Polsce. Jeśli jednak ktoś przeszedł COVID-19 ciężko, ale przeżył, to wciąż mogło pogorszyć jego stan zdrowia . Tak więc dodatkowym czynnikiem jest to, że COVID-19 może się przyczyniać do innych zgonów poprzez pogorszenie aktualnej sytuacji zdrowotnej w chorobie przewlekłej.