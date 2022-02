Elon Musk przekazał 5 milionów akcji Tesli, co oznacza, że darowizna jest warta 5,7 mld dolarów - informuje Bloomberg.

Nie wiadomo jednak , jakiej organizacji charytatywnej dyrektor generalny Tesli przekazał pieniądze.

Musk przekazał tę gigantyczną darowiznę na cele charytatywne po sprzeczkach w jakie się wdał z m.in. Bernie Sandersem i Elizabeth Warren - wyjaśnia Bloomberg. Chodziło o nierówności na świecie.

"Jeśli Światowy Program Żywnościowy opisze w jaki sposób 6 mld dolarów rozwiąże problem głodu na świecie, sprzedam akcje Tesli" - zapowiadał jeszcze w listopadzie 2021 roku Musk.

Majątek Elona Muska

Im bardziej rośnie majątek Muska, tym więcej krytyki na niego spada. Przedsiębiorca zapewnia jednak, że sprzeda swoje domy i większość dobytku.

Majątek Elona Muska to 227,3 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszą osobą na świecie.