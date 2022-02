Reperkusje te zostały starannie przygotowane i zostaną natychmiast wprowadzone w życie razem z naszymi sojusznikami w Europie i NATO - zapewnił Scholz w Berlinie. W poniedziałek kanclerz uda się na Ukrainę na rozmowy z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim, a następnie we wtorek do Rosji, gdzie planuje spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem - pisze agencja dpa. W obu przypadkach chodzi o to, by zastanowić się, w jaki sposób możemy zapewnić pokój w Europie - powiedział Scholz.

Reklama

"Okażemy niezbędną solidarność"

Trzeba wykorzystać różne międzynarodowe formaty rozmów, aby znaleźć drogę wyjścia z kryzysu - oświadczył dodając, że Ukraina może być pewna, że okażemy niezbędną solidarność, tak jak w przeszłości. Podkreślił, że Niemcy wsparły Ukrainę pomocą gospodarczą najbardziej ze wszystkich krajów, i nadal będą to robić. W ostatnich dniach nastąpiła eskalacja kryzysu związanego z gromadzeniem się wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą.