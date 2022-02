Szef resortu aktywów państwowych na konferencji z wicekanclerzem z wicekanclerzem Niemiec Robertem Habeckiem poinformował, że jednym z tematów rozmów była kwestia gazociągu Nord Stream 2.

Reklama

To jest inwestycja, która budzi w Polsce niezmiennie duży niepokój, która w naszym odczuciu grozi bezpieczeństwu energetycznemu nie tylko Polski, ale i Europy - mówił Sasin.

Wiceminister podkreślił, że z satysfakcją odnotował stanowisko Habecka w strawie tej inwestycji. Z wielką satysfakcją odnotowałem stanowisko pana kanclerza, który podziela pogląd, że ta inwestycja nie może być rozpatrywana tylko w aspektach ekonomicznych, ale musi być brana pod uwagę kwestia polityczna, bezpieczeństwa energetycznego. Zgodziliśmy się co do tego, że właśnie w ten sposób powinniśmy oceniać tę inwestycję, w kontekście jej przyszłego funkcjonowania albo dopuszczenia do jej przyszłego funkcjonowania - powiedział Jacek Sasin.

Sasin o ETS

Reklama

Rozmawialiśmy o kwestiach bardziej szczegółowych dotyczących tego procesu, jak chociażby o funkcjonowaniu systemu ETS. (...) Zależy nam niezwykle na tym, aby ze strony i Niemiec uzyskać wsparcie w tej rozmowie o konieczności ustabilizowania tego systemu - powiedział Sasin.

Przedstawiłem panu kanclerzowi nasze stanowisko w tej sprawie, a przede wszystkim konieczność, którą formułujemy, konieczność reformy tego systemu, szczególnie w zakresie dopuszczenia do obrotu certyfikatami w instytucjach finansowych - dodał.

Sasin powiedział, że informował wicekanclerza, jak dużym wyzwaniem dla Polski jest proces transformacji energetycznej i z jak wielkimi kosztami musi się wiązać.