Podczas konferencji prasowej szef rządu był pytany, czy ma już nazwisko nowego ministra finansów.

Premier ocenił, że minister Kościński "podjął męską decyzję" i zrezygnował z funkcji, ponieważ przyjmuje na siebie odpowiedzialność za błędy i niedoskonałości procesu wdrażania zmian podatkowych. - To, myślę, że jest bardzo honorowe podejście. Minister Kościński postąpił tak, jak powinien postąpić - stwierdził Morawiecki.

Zapowiedział, że wkrótce będzie nowy minister finansów. - W stosownym czasie przedstawię nazwisko - oznajmił szef rządu.

W poniedziałek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że ścisłe kierownictw PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji. - Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych - oświadczyła.

W czwartek prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Kościńskiego.

Polski Ład

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu.