Na wtorkowej konferencji Ziobro został zapytany, kto jego zdaniem powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za błędy Polskiego Ładu, a także, czego w związku z tym oczekuje od premiera Morawieckiego.

Ziobro zaznaczył, że "trwają prace nad tym programem". Z całą pewnością jest to projekt autorski pana premiera Mateusza Morawieckiego, który przywiązywał wielką wagę do tego przedsięwzięcia - powiedział. Dodał, że Solidarna Polska "z pewnym zaskoczeniem" przyjęła informacje o licznych problemach, które pojawiły się w związku z wprowadzaniem w życie Polskiego Ładu.

Ziobro: Oczekujemy rzetelnego wyjaśnienia

Szef MSZ podkreślił, że co do zasady sama idea, aby osoby mniej zarabiające płaciły niższe podatki, była słuszna. Natomiast, to co my jako Ministerstwo Sprawiedliwości oczekujemy od Ministerstwa Finansów i służb podległych panu premierowi, to rzetelnego wyjaśnienia i przygotowania takich zmian, które sprawią, że Polski Ład będzie tą ideą, w którą wierzymy i która przyniesie poprawę warunków życia milionom Polaków - powiedział.

Rezygnację z funkcji ministra finansów złożył Tadeusz Kościński. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska po zakończeniu poniedziałkowego posiedzenia kierownictwa PiS poinformowała, że zaakceptowało ono decyzję Kościńskiego i dodała, że "jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych". Do czasu wyłonienia nowego szefa MF funkcję tę będzie pełnił premier Morawiecki.

Wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec tych, którzy przygotowywali wprowadzenie podatkowej części Polskiego Ładu zapowiedział w niedawnym wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński według którego "na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli".