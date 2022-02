Widzimy wyraźnie, ze za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ - przekazał minister zdrowia na konferencji prasowej. Zaznaczył, że to już drugi tydzień, kiedy obserwowany jest spadek zleceń na testy. To zawsze był wskaźnik wyprzedzający, jeśli chodzi o to, co będzie działo się z pandemią - dodał Niedzielski.

Reklama

Spadki z tygodnia na tydzień są spadkami rzędu 20 proc. - mówił na konferencji prasowej szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że w lutym spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże. Wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej - powiedział.

"Początek końca pandemii"

Jego zdaniem, w marcu przyjdzie czas na "odważne decyzje", by znieść restrykcje wejść w wiosnę w normalnym trybie funkcjonowania. Stwierdził, że mamy początek końca pandemii.

Zapowiedział też zmiany w podejściu do systemu opieki zdrowotnej. W tej chwili mamy na walkę z covidem przeznaczonych blisko 30 tys. łóżek. Te 30 tys. łóżek jest zajętych w dwóch trzecich – bo wczoraj mieliśmy pierwszy dzień spadku tego obłożenia i mamy poniżej 20 tys. hospitalizacji - poinformował. Zdecydowaliśmy, żeby czym prędzej przywrócić ok. 5 tys. łóżek do systemu tego zwyczajnego leczenia w innych zakresach, zmniejszając wielkość infrastruktury covidowej do poziomu ok. 25 tys. - mówił minister zdrowia.

Reklama

Zasady dotyczące izolacji i kwarantanny

Podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia poinformował, że od 15 lutego będziemy stosowali siedmiodniową izolację zamiast standardu dziesięciu dni, który obowiązywał do tej pory. Niedzielski poinformował również, że od 15 lutego będziemy mieli naliczaną kwarantannę dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny. Wyjaśnił, że nie będzie wobec tego takiej sytuacji, że jeżeli ktoś jest izolowany, a współdomownik przebywa z nim na kwarantannie, to ta kwarantanna jest jeszcze dodatkowo, po zakończeniu izolacji współdomownika, naliczana jak w tej chwili, w wysokości siedmiu dni. Kwarantanna i izolacje będą liczone równolegle - zapewnił. Wyjaśnił, że jak ktoś zaczyna chorować, to również zaczyna się kwarantanna i nie ma dodatkowego naliczania po zakończeniu izolacji.

Reklama

Największą zmianą jest jednak odejście od tzw. kwarantanny z kontaktu, czyli nakładanej po kontakcie z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem. Likwidujemy instytucje tzw. kwarantanny z kontaktu, czyli osoby, które do tej pory miały kwarantannę nakładaną na podstawie wywiadu epidemiologicznego, gdzie były osoby mające kontakt, co oczywiście miało ogromne znaczenie chociażby w szkołach albo w środowisku pracy, te kwarantanny zostaną zniesione w ogóle - powiedział minister.

Ma to dotyczyć to także osób, które w tej chwili przebywają na kwarantannie właśnie wynikającej z rozpoznania kontaktu w wyniku wywiadu epidemicznego. Jutro Ministerstwo Zdrowia ma wysłać sms zdejmujący kwarantannę dla tych osób. Niedzielski podkreślił, że osoby, które po kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem będą się czuły gorzej powinny zwracać uwagę na to, by wykonać test, a w przypadku pozytywnego wyniku poddać się izolacji.

Od 11 lutego, czyli od piątku, skrócona zostanie także kwarantanna przyjazdowa dla podróżnych z państw spoza non-Schengen do 7 dni (z 10 lub 14 dni obecnie - w zależności od kraju).