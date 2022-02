"Gdy widzę cierpienie, które spowodował Covid - czytam o kolejnych zgonach, albo słyszę o kimś, kto stracił pracę, czy przejeżdżam koło zamkniętej szkoły - myślę, że nie musimy przez to przechodzić jeszcze raz" - napisał Gates na blogu, zapowiadając swoją nową książkę "Jak zapobiec kolejnej pandemii" - pisze Bloomberg. Książka ma opisywać lekcje, wyciągnięte z pandemii, jak też wynalazki, które mają sprawić, by wcześnie powstrzymać patogeny wirusa. Gates napisze też w nich o szczepionkach i o teoriach spiskowych, których był głównym bohaterem. Był oskarżany bowiem, że to on doprowadził do pandemii, dla swoich "mrocznych celów", czy też że chciał doprowadzić do depopulacji planety, albo że to on doprowadził do umieszczenia chipów w szczepionkach

"To może być ostatnia pandemia"

Jego zdaniem, postęp w pracach nad szczepionkami i doświadczenia nad walką z choroba mają pomóc przezwyciężyć kolejne kryzysy. Do tego, jak twierdzi miliarder, Covid-19 pokazał światu "koszty porażki". Jeśli więc dokonamy odpowiednich inwestycji i wyborów, to może to być ostatnia pandemia - zauważył.

Bloomberg przypomina, że w 2021 Gates wezwał świat do przygotowania się na następną epidemię - nawoływał do globalnego systemu ostrzeżeń, masowych testów, czy specjalnej jednostki złożonej z trzech tysięcy ekspertów, którzy byliby gotowi do akcji, gdy tylko pojawią się informacje o nowym wirusie. Jego fundacja wydała też ponad dwa miliardy dolarów na walkę z pandemią. M.in. pieniądze trafiły na program masowych testów w Afryce, czy na prace nad stworzeniem tanich, ale skutecznych szczepionek dla biednych regionów świata. Jednocześnie zarzucano mu jednak, że protestował przeciw tymczasowemu zawieszeniu praw patentowych, by można było masowo wytwarzać szczepionki na całym świecie.