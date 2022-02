Zgodnie ze źródłami rządowymi, na które powołuje się gazeta, do wysyłania gazu z Algierii i gazu skroplonego do Europy Środkowej służyłoby nowe połączenie transpirenejskie. W ten sposób Półwysep Iberyjski stałby się energetycznym węzłem dystrybucyjnym na południu Europy - platformą zdolną do magazynowania i przetwarzania gazu przez siedem zakładów regazyfikacji zlokalizowanych w Hiszpanii i jednym w Portugalii. 30 proc. pojemności magazynów skroplonego gazu w Europie znajduje się obecnie w Hiszpanii.

Reklama

Niemcy bardzo zainteresowane?

Według gazety Niemcy są bardzo zainteresowane dywersyfikacją źródeł pozyskiwania surowca. Wysoka zależność Berlina (w 50 proc.) i całej Europy Środkowej od rosyjskiego gazu stanowi jedną z głównych słabości geostrategicznych UE - komentuje "La Vanguardia".

Obecnie NATO zajmuje się kwestią uruchomienia nowego połączenia transgranicznego między Hiszpanią a Francją w celu dostarczania gazu do Europy Środkowej - potwierdziły źródła rządowe w Madrycie. To oznacza ponowne rozważenie nieudanego projektu śródziemnomorskiego korytarza gazowego Midcat dotyczącego realizacji gazociągu łączącego Algierię, Półwysep Iberyjski z Francją, a następnie z Niemcami.

Reklama

Midcat powróci?

"Midcat może wrócić. Do tego gazociągu byłby bezpośrednio podłączony największy w Europie zakład regazyfikacji w porcie Barcelona" - napisała gazeta. Byłby to powrót do historycznego pomysłu generała de Gaulle'a z lat 50., który zakładał doprowadzenie algierskiego gazu do fabryk w dorzeczu Renu.

Inicjatywa Midcat została zablokowana 3 lata temu przez hiszpańskie i francuskie organy regulacyjne, które uznały, że budowa gazociągu nie będzie opłacalna w warunkach zastępowania gazu ziemnego odnawialnymi źródłami energii. Teraz jednak KE chce, aby gaz ziemny i energia nuklearna były klasyfikowane jako zielone źródła energii w ramach systemu unijnego.

Pod koniec czerwca br. w Madrycie odbędzie się szczyt NATO, na którym ma zostać przyjęta nowa koncepcja strategiczna Sojuszu i omawiane będą m. in. kwestie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Według gazety Stany Zjednoczone próbują stworzyć koalicję eksporterów skroplonego gazu, aby wzmocnić dostawy do Europy.