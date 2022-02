Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na Twitterze, że resort zdrowia będzie redukował infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19, tak by przywracać ją do leczenia innych chorób.

"Obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń w ostatnich tygodniach. Dlatego w zbliżającym się tygodniu będziemy podejmować decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z #COVID19 przywracając ją do leczenia innych chorób" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.