O złożeniu zawiadomienia do prokuratury polityk PiS powiadomił na konferencji prasowej na placu przed Forum Gdańsk.

Przyznał, że spotkanie z mediami zostało zwołane w trybie "dość pilnym".

Bo jest konsekwencją tego, co zobaczyliśmy wczoraj wieczorem w TVP 1 w filmie Republika deweloperów. Tam rzeczywiście wątków dość bulwersujących, wstrząsających wręcz, powiedziałbym, że było wiele - wyjaśnił.

Przyznał, że sam nie wiedział, że Najwyższa Izba Kontroli w 2014 r. powiadamiała prokuraturę i były kierowane akty oskarżenia do sądu w związku z „różnymi patologiami w relacjach z deweloperami w mieście Gdańsku”. Nie wiedziałem, że one ulegały przedawnieniu i tylko w związku z tym osoby winne nie były osądzane – dodał.

Płażyński o Forum Gdańsk

W piśmie do prokuratury Płażyński poruszył sprawę inwestycji Forum Gdańsk.

Z filmu wynika, że spółka Forum Gdańsk, do której aportem Miasto Gdańsk wniosło 3 ha wartego ponad 140 min zł terenu (nie wiadomo ile dokładnie bowiem była to wycena biegłego rzeczoznawcy, grunt ten nigdy nie był poddany licytacji), za co otrzymało w niej mniejszościowy pakiet udziałów – czytamy w zawiadomieniu.

Płażyński napisał, że po kilku latach od realizacji celu inwestycyjnego miasto Gdańsk "zgodnie z umową spółki, miało swoje udziały w spółce umorzyć, za co miało otrzymać na własność budynek Kunsztu Wodnego - wartego (zgodnie z informacją podawaną na oficjalnej stronie miasta gdansk.pl) 18 905 448 zł".

Wobec zrealizowanej inwestycji pojawiała się znaczna ilość pytań już wcześniej, np. jak rozliczano między stronami umowy kwestie opóźnień w realizacji inwestycji, w tym ponad dwuletniego opóźnienia w oddaniu do użytku Kuźni Wodnej. Niestety do dnia dzisiejszego opinia publiczna nie miała szansy zapoznać się z umową na realizację inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, czy też umową wspólników – głosi zawiadomienie.

Poseł stwierdził w piśmie, że mimo że stroną umowy jest jednostka samorządu terytorialnego, to władze Gdańska „stoją na stanowisku, że większość zapisów tych umów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa". Sam jako radny w 2018 roku wnioskowałem o udostępnienie tej umowy. W odpowiedzi na swój wniosek otrzymałem umowę z w większości zanonimizowaną treścią – napisał.

Wobec powyższego nie jest możliwym dokonanie rzetelnej oceny, czy sam proces inwestycyjny przebiegał zgodnie z prawem; czy treść zawieranych umów nie naruszała interesów Miasta Gdańska; czy świadczenia stron były ekwiwalentne? – czytamy w zawiadomieniu.

Sprawa nie jest przedawniona

Na konferencji prasowej Płażyński wyraził przekonanie, że sprawa Forum Gdańsk nie jest jeszcze przedawniona.

Ocenił, że sposób realizacji tej inwestycji mógł doprowadzić miasto Gdańsk do "szkody wielkiej postaci", rzędu 100-200 mln zł.

Tylko to, co miasto Gdańsk miało dostać w ramach umowy z Holendrami, to budynek Kunsztu Wodnego, do którego cały czas dostać się nie sposób, bo z podłogi wystają druty. A Kunszt Wodny miał być odebrany w 2019 r., a wedle naszej wiedzy, do dziś nie został odebrany - powiedział parlamentarzysta.

Przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska Kazimierz Koralewski zapowiedział złożenie w najbliższym czasie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta ws. Forum Gdańsk.

Będziemy domagali się wystąpienia prezydent Aleksandry Dulkiewicz i ujawnienia umowy spółki Forum Gdańsk. Jesteśmy przekonani, że w przestrzeni publicznej nam jako radnym i mieszkańcom należą się wyjaśnienia, dlaczego w taki sposób przeprowadzono tę inwestycję, której dzisiaj widzimy opłakane skutki - zaznaczył Koralewski.

W odpowiedzi na zarzuty działaczy PiS rzecznik prasowy prezydent Gdańska Daniel Stenzel podkreślił, że pomysł zwołania sesji "poświęconej rozwojowi Śródmieścia Gdańska jest bardzo dobry". Pozwoli on na przedstawienie pozytywnych zmian, jakie zaszły w ostatnich latach. Będzie także okazją do pochwalenia się jedną z największych tego typu inwestycji w Polsce - napisał w komunikacie przesłanym mediom.

Rządowe media chcą nakreślić fikcyjną aferę, w co zaangażowany jest również lokalny aparat polityczny PiS. Na sugestie przedstawione w reportażu telewizyjnym i podczas konferencji prasowej ma zareagować również prokuratura, całkowicie podległa politykowi Zjednoczonej Prawicy. Tego typu scenariusz nie jest niczym nowym i służy przykryciu katastrofalnej polityki wobec Lotosu i licznym nieprawidłowościom w urzędzie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostały stwierdzone w raporcie Wojewody Pomorskiego - oświadczył Stenzel.

Forum Gdańsk to kompleks handlowo-usługowy powstały kosztem ok. 900 mln zł na około 6 hektarach zlokalizowanych w samym centrum Gdańska - na terenie Targu Siennego i Targu Rakowego, przez które przebiega Kanał Raduni. Forum otwarto w końcu maja 2018 r. Inwestycja prowadzona była w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez miasto Gdańsk i międzynarodowy koncern Multi Development BV. Poza sklepami, restauracjami i kinami, w ramach inwestycji powstał nowy układ drogowy, w tym węzeł przesiadkowy Gdańsk-Śródmieście.