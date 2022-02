A sprawa ciągnie się od maja zeszłego roku, kiedy to TSUE na wniosek Pragi nakazał wstrzymaćw należącej do PGE GiEK kopalni. Zdaniem Czechów działający zakład przyczynia się do suszy po ich stronie granicy. Warszawa nie zastosowała się do środka tymczasowego TSUE, argumentując, że zamknięcie odkrywki zagroziłoby bezpieczeństwu energetycznemu kraju. W efekcie we wrześniu na Polskę została nałożona– 500 tys. euro. Dziś w sprawie konfliktu wokół Turowa zabierze głos rzecznik TSUE. Opinie poprzedzają ostateczne wyroki trybunału, które bardzo często są zbieżne z wcześniejszą oceną rzecznika.