zapowiadają uderzenie bezpośrednio w czuły punkt rosyjskiej władzy , w interesy Kremla i powiązanych z nim oligarchów. Jeśli dojdzie do szerokiego ataku Rosji na Ukrainę, to osoby z otoczeniaszybko znajdą się na listach sankcyjnych, a na swoich plecach będą mieć armie brytyjskich i amerykańskich urzędników badających źródła ich ulokowanego na Zachodzie majątku. O ile nie uzasadnią jego legalnego pochodzenia, to w Wielkiej Brytanii grozić im będzie nawet konfiskata.