"Obecny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus został nominowany do reelekcji" - poinformował we wtorek Komitet Wykonawczy WHO. Nominacja zostanie poddana głosowaniu w maju w Genewie - przekazano.

- Brakuje mi słów. Jestem bardzo wdzięczny za poparcie nominacji do mojej reelekcji - powiedział Tedros po otrzymaniu informacji od Komitetu Wykonawczego. Reklama Tedros jedynym kandydatem? Szef WHO: Mamy narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii COVID-19 Zobacz również Obecnie urzędujący dyrektor generalny jest aktualnie jedynym nominowanym do majowych wyborów - zauważyła agencja AFP. Zgodnie z obowiązującym w organizacji prawem dyrektor generalny WHO może ponownie być wybrany jedynie raz, na pięcioletnią kadencję. W dniach 24 -27 stycznia br. w Genewie w Szwajcarii odbywa się 150. sesja Komitetu Wykonawczego WHO. Składa się on z 34 wykwalifikowanych członków, którzy wybierani są na trzyletnie kadencje. Podczas corocznych spotkań Komitetu, jego członkowie prowadzą rozmowy dotyczące priorytetów organizacji i rezolucji, jakie będzie ona proponować. Kim jest szef WHO? 57-letni Tedros jest byłym ministrem zdrowia i byłym szefem dyplomacji Etiopii. Etiopski polityk sprawujący od 1 lipca 2017 roku najwyższe stanowisko w WHO był pierwszym szefem tej organizacji, który nie jest z wykształcenia lekarzem. Nowo nominowany do reelekcji jest znanym ekspertem ds. leczenia malarii, ma dyplomy z zakresu biologii i immunologii chorób zakaźnych oraz doktorat w dziedzinie publicznej opieki zdrowotnej. Piotr Kozłowski