Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli uchwałę podwyższającą wynagrodzenie prezydenta stolicy. Wniosek złożył szef radnych klubu PO Jarosław Szostakowski.

Reklama

Za przyjęciem uchwały głosowało 45 radnych, 14 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Uchwała jest następstwem obowiązującego od 1 listopada rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które m.in. podnosi minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników samorządowych w związku z podwyżką płacy minimalnej. Wynagrodzenie prezydenta Warszawy w tej chwili nie spełnia wymogów określonych ustawą - powiedział na sesji Szostakowski.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację budżetową miasta proponujemy nie kwotę maksymalną tylko kwotę minimalną określoną przez tę ustawę czyli 80 procent maksymalnego wynagrodzenia - podkreślił szef klubu PO.

Pensja Trzaskowskiego

Łącznie wynagrodzenie prezydenta z wliczeniem w to wszystkich możliwych dodatków będzie wynosiło 18 293,20 złote brutto co oznacza, że kwota wypłacana "na rękę" wyniesie 11 735,67 złotych. Do tej pory zgodnie z uchwałą z 2018 roku, prezydent Warszawy zarabiał wraz z dodatkami 12 525,94 zł brutto.

Podwyżka wynagrodzenia prezydenta obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.