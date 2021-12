Panie premierze, czy podwyżki cen gazu ze strony państwowej spółki PGNiG albo innych spółek to element "tarczy antyinflacyjnej"? - napisał w środę na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Według danych przekazanych przez Trzaskowskiego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ursusie podwyżka wyniesie 390 proc., a w OSiR Solec, Jutrzenka, Szczęśliwice - 490 proc.

"Absolutny rekordzista - mieszkanie komunalne - 1000 proc."

Przychodnie Zdrowia Ursynów - podwyżka 800 proc., mieszkania komunalne (ZGN) Wawer - podwyżka 900 proc. i absolutny rekordzista - mieszkania komunalne (ZGN) Włochy - 1000 proc. - wyliczył prezydent Warszawy.

Po galopujących w skali całego kraju cenach śmieci i prądu to kolejna "niespodzianka" od PiS dla mieszkańców. A gdzie tarcza ochronna obiecywana im przez rząd? A może by tak te unijne miliardy przeznaczone na modernizację naszego sektora energetycznego, które od lat przepalacie w piecu, w końcu z tego pieca wyjąć? Zamiast planować strategicznie - zarżnęliście energetykę wiatrową, sprowadzacie tony rosyjskiego węgla, marnujecie unijne miliardy. Nikt by tego lepiej nie zrobił - ocenił Trzaskowski.

Prezes twierdzi, że jest Pan "najzdolniejszym politykiem wszech czasów" - ale teraz to już Pan z tym talentem przesadził - zwrócił się do premiera prezydent Warszawy.

Zacytuję Panu hasło z filmu, który ostatnio oglądałem: Look up! Tak zdolnego polityka jak Pan w górę powinna ponieść wyobraźnia, nawet bez Pegaza można się obejść - dodał

Wzrost cen gazu

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki 17 grudnia br., w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD, miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną o ok. 9 zł netto miesięcznie. Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 28 grudnia 2021 r. ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części rosnących cen m.in. energii. Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).