Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed katowickim biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawiciele Lewicy wymieniali problemy, które – ich zdaniem – powinny skłonić rząd do oddania władzy: wysoką inflację, podwyżki cen prądu, gazu, żywności i innych artykułów oraz porażka – w ocenie Lewicy – Polskiego Ładu.

Najbardziej kontrowersyjny projekt PiS?

- Żaden projekt PiS nie wzbudził tak wielu kontrowersji i tak wielu negatywnych komentarzy z każdej praktycznie grupy społecznej jak Polski Ład (…). Dzisiaj apel jest jeden: oddajcie władzę, przestańcie rządzić, przestańcie rujnować ten kraj – apelował pos. Kopiec.

Parlamentarzysta podawał przykłady osób, które straciły na Polskim Ładzie, jak emerytowany górnik i kierowca z Rybnika, który dostał emeryturę niższą o ok. 400 zł. Mówił też o właścicielce piekarni z Gliwic, która z powody podwyżki cen gazu zdecydowała o zamknięciu prowadzonego od 40 lat rodzinnego biznesu.

- Na Śląsku Polski Ład brzmi bardzo dwuznacznie – doskonale Ślązacy wiedzą od lat, w jaki sposób polska centralna władza urządza nam życie na Śląsku. Natomiast dzisiaj ten ład można nazwać nieładem – to jest kwintesencja tego, co od sześciu lat robi rząd PiS-u w Polsce – uważa poseł Lewicy.

- Jesteśmy dzisiaj pod biurem pana Morawieckiego, żeby mu przypomnieć i powiedzieć, jak wygląda życie zwykłych ludzi. Wiemy o tym, że zza szyby limuzyny tego życia nie widać, że pan Morawiecki może być oderwany od rzeczywistości i nie wiedzieć, czym żyją ludzie, a tak naprawdę - za co nie mają żyć – powiedział Maciej Kopiec.

Wyłączna odpowiedzialność rządu?

Jak ocenił, odpowiedzialność za obecny stan ponosi wyłącznie rząd. - Tu nie ma żadnej innej odpowiedzialności – to nie jest Unia Europejska, to nie jest cokolwiek innego. Rząd PiS traktuje ludzi jako maszynki do głosowania; jako osoby, które można propagandowo okłamać, które można w telewizji oszukać, tymczasem jakie są efekty tych rządów - każdy z nas widzi – podsumował współprzewodniczący śląskich struktur Nowej Lewicy.

Przypomniał, iż Lewica złożyła w parlamencie projekt ustawy "Stop drożyźnie", zakładający "natychmiastowe utworzenie funduszu rekompensat błędów Polskiego Ładu".