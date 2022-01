W grudniu resort edukacji ogłosił, że zakończył nabór wniosków w ramach programu”. W jego efekcie od 1 września 2022 r. do prawie wszystkich samorządowych szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne urządzenia wybrane z katalogu zawierającego ok. 175 pozycji. Kwota przewidziana w programie to blisko 1 mld zł, z czego 700 mln zł trafiło bezpośrednio do samorządów. Musiały one część tych pieniędzy (60 proc.) wydać na zakup nowoczesnego sprzętu do końca ubiegłego roku.