Dziś ekonomiści obawiają się, że inflacja , która w listopadzie wynosiła 7,8 proc. w skali roku,Główna stopa NBP już w grudniu została podniesiona do 1,75 proc., a analitycy zastanawiają się, czy wystarczy podwyżka do 3,5 proc., czy trzeba będzie dojść do 4 proc., a może jeszcze więcej. Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych już jest na tym poziomie, a dwuletnie są bliżej 3,5 proc. niż 3 proc.