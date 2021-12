"Portal FutureNet i platforma reklamową FutureAdPro były prowadzone przez firmy FUTURENET UKRAINE ze Lwowa oraz BCU Trading z Dubaju. Obiecywały wynagrodzenie za wprowadzenie nowych osób i namówienie ich do kupienia pakietów uczestnictwa lub statusów. Prezes UOKiK ostrzegał przed nimi już w marcu 2019 r., a w lipcu 2020 r. wydał decyzję, w której uznał je za nielegalne systemy promocyjne typu piramida. Natomiast sieć NetLeaders to inicjatywa firmy CL Singapore wprowadzającej na rynek kryptowalutę DasCoin. Spółka oferowała licencje, które kosztowały od 100 euro do 25 tys. euro i obiecywała zyski za namówienie innych osób do wpłaty pieniędzy. Prezes UOKiK ostrzegał przed nią w marcu 2019 r., a w grudniu 2019 r. wydał decyzję, w której uznał, że był to system promocyjny typu piramida. Decyzję tę utrzymał w mocy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 13 września 2021 r. (sygn. XVII AmA 20/20), w sprawie złożona została apelacja” - stwierdzono w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W komunikacie podano, że Prezes UOKiK dostrzega "istotną rolę tzw. naganiaczy" w propagowaniu tego typu systemów. Przypomniano, że w Polsce jako pierwszy za promowanie takich systemów został ukarany youtuber Damian Żukiewicz (Investprovider), który został ukarany przed rokiem kwotą 437 tys. zł. UOKiK dodał, że w marcu 2021 r. zarzuty otrzymali kolejni przedsiębiorcy a postępowania potwierdziły, że propagowali piramidy finansowe.

W rezultacie ukarany został Mateusz Gużda, który do września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą pod firmą "iPrime Consulting" Mateusz Gużda z Kluczborka i który był "globalnym ambasadorem" DasCoin/NetLeaders. Według UOKiK, przedsiębiorca promował ten system na różnych wydarzeniach i w mediach, za co nałożono na niego karę w wysokości prawie 510 tys. zł.

UOKiK nałożył też karę na Zbigniewa Lemańskiego, muzyka, który do 2012 r. prowadził działalność pod firmą Lemański Zbigniew "Leman Records" w Będzinie, a po jej formalnym zamknięciu nadal wykonywał zawód we własnym imieniu i na własny rachunek. Wg urzędu antymonopolowego, Lemański promował systemy FutureNet i FutureAdPro. Był m.in. autorem i wykonawcą piosenek „My Futurenet” i „Klikamy w reklamy”. Prowadził stronę drhajs.pl, na której zachęcał do udziału w promowanych projektach. Został ukarany kwotą ponad 90 tys. zł.

Trzecim przedsiębiorcą ukaranym przez UOKiK jest Bartłomiej Żukiewicz prowadzący (zawieszoną) działalność pod nazwą Bartłomiej Żukiewicz Investment z Wrocławia. Wg urzędu, poprzez wpisy w Internecie, nagrania na YouTubie oraz udział w wydarzeniach propagował FutureNet, FutureAdPro i NetLeaders, m.in. instruował, jak założyć tam konto oraz kusił obietnicą wysokich zarobków i darmowych wycieczek. Została na niego nałożona kara w wysokości blisko 140 tys. zł.

"Oprócz sankcji finansowych przedsiębiorcy muszą opublikować oświadczenia o zakwestionowanych praktykach i decyzji Prezesa UOKiK na swoich stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook i LinkedIn. W sumie Prezes UOKiK wydał już 4 decyzje wobec tzw. naganiaczy na systemy typu piramida. Nałożone w nich kary finansowe to łącznie ponad 1 mln zł" - podano w komunikacie UOKiK.