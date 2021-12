Przeniesienie obsługiz poziomu samorządów do, wyłączenie możliwości składania wniosków w formie papierowej oraz wypłacanie pieniędzy na dzieci tylko na konto rodzica. To trzy najważniejsze zmiany, jakie do sztandarowego rządowego programu wprowadza ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981), która zacznie obowiązywać od nowego roku. Przy czym na początku obejmą one tylko niektórych rodziców.

W przypadku osób, które mają przyznane 500+ na okres świadczeniowy rozpoczęty 1 czerwca br., od 1 stycznia 2022 r. nic się nie zmieni. Wsparcie będzie im dalej wypłacać gmina aż do jego zakończenia, które nastąpi 31 maja przyszłego roku. Podobnie będzie z rodzicami, którzy złożyli wniosek, a gmina jeszcze im nie przyznała świadczenia (na jego rozpatrzenie ma co do zasady 30 dni). Nie muszą go składać drugi raz, bo nawet po 1 stycznia uprawnienie do wsparcia ustali im samorząd.