Będziemy kładli nacisk na nowe miejsca pracy. Wytworzymy ok 500 tyś nowych miejsc pracy by wyrównać szanse - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Pół roku temu zaproponowaliśmy Rządowy Fundusz Polski Ład, który ma na celu umożliwić inwestycje. Blisko 100% samorządów otrzymało środki z I naboru - to Program Inwestycji Strategicznych. Te działania wskazują nam miejsca, które potrzebują doinwestowania - skomentował Prezes Rady Ministrów

Polski Ład a inflacja

Tworzymy mechanizm, który obroni miejsca pracy i utworzy nowe miejsca - komentował Morawiecki

Jesteśmy na historycznie niskim poziomie bezrobocia. To była podstawa naszej polityki w czasie pandemii - obronić miejsca pracy. Porównując do Niemiec czy Włoch - jesteśmy wśród krajów, które najlepiej obroniły miejsca pracy, ale także utworzyły nowe - stwierdził Morawiecki

Spodziewamy się około 4 tyś wniosków z samorządów. Zwiększymy szanse rozwojowe w całym kraju. Polacy będą mieli równe szanse niezależnie od miejsca urodzenia. Ponad 23 mln zł już rozdysponowaliśmy po samorządach - mówił premier.

Do 15 lutego będzie trwał nabór wniosków

Rusza dodatkowy nabór dla gmin terenów popeegerowskich - to będzie 2,5 mld zł na inwestycje na tych terenach. Ten program wpisuje się w strategię programów, które wyrównują szanse. Nabór będzie trwał do 15 lutego - powiedział Szefernaker

2. transza w ramach Prorgamu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu będzie służyłą stworzeniu nowych przedszkoli, żłobków, dróg.

W 2. transzach idzie impuls inwestycyjny, pomoc o charakterze porównywalnym do rocznych wydatków inwestycyjnych wszystkich JST w latach naszych poprzedników - mowił premier.

Kiedy wybuchła pandemia uruchomiliśmy Tarczę Antykryzysową. Kiedy inflacja zaczęła rosnąć, uruchomiliśmy Tarczę Antyinflacyjną i będziemy do niej dokładać kolejne komponenty, w tym 0% VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Te projekty to nasza wiarygodność - stwierdził Morawiecki .

Morawiecki o Pegasusie

Nie było takiej rzeczywistości, nie mam żadnej wiedzy żeby cokolwiek takiego miało miejsce - mówi premier o informacjach dotyczących inwigilowania Krzysztofa Brejzy przez system Pegasus.