W Polskim Ładzie wzrosną wynagrodzenia netto niemal 8 mln pracowników, czyli 2/3 osób zatrudnionych na etatach.

- Kasjerka w sklepie, zarabia miesięcznie 3 010 zł brutto - zyska rocznie 1848 zł na rękę.

- Kucharz, zarabia miesięcznie 3 600 zł brutto – zyska rocznie 1 686 zł na rękę.

Polski Ład to również ograniczenie pracy na czarno i płacenia pod stołem. To również zachęta dla pracowników do powrotu do Polski.

Co na Polskim Ładzie zyskają małżonkowie?

Na reformie zyskają nie tylko pracownicy, ale i rodziny. Już w przyszłym roku małżonkowie korzystać będą z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej aż 60 tys. zł. Obowiązywać zacznie też zwolnienie z podatku dla dużych rodzin (PIT-0 dla rodzin 4+). Wzrośnie też próg podatkowy – do aż 120 tys. zł. Rodzice nadal będą też korzystać z ulgi na dzieci.

- Dzięki tym rozwiązaniom rodzina 2 + 4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto (7 tys. i 4,5 tys.), zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą ok. 2 000 zł podatku, który płacili przed reformą, to jeszcze dostaną od państwa ok. 6 900 zł zwrotu w gotówce niewykorzystanej ulgi na dzieci.

O skutkach reformy dla pracowników i rodzin szczegółowo opowiemy na wspólnej konferencji prasowej MF i MRiPS, która odbędzie się 28 grudnia br., o godz. 14.30.