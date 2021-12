Roman Giertych przyznał, że nie spodziewał się, że eksperci od cyberbezpieczeństwa znajdą jakiekolwiek ślady inwigilacji w telefonie komórkowym.

Reklama

Jestem zasmucony, że rząd zdecydował się użyć oprogramowania o charakterze wojskowym do walki z przeciwnikiem politycznym – ocenił adwokat w TOK FM.

Giertych dodał, że programu Pegasus używa się do podsłuchiwania terrorystów, a nie opozycji.

U nas używa się go do walki z opozycją. To powoduje, że cały świat uzna nasz rząd za bandycki. Bo to są działania charakterystyczne dla reżimów na Bliskim Wschodzie. To rzutuje też na opinii o Polsce i Polakach – stwierdził Roman Giertych w TOK FM..

Giertych apeluje do polityków: Zbadajcie telefony

Wszyscy politycy opozycji – z prawa i z lewa – mogli być ofiarami takiego działania. Dlatego wszyscy, od Bosaka do Czarzastego, powinni zbadać swoje telefony – ocenił Giertych.