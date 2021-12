wyliczył, że przeciętny wzrost taryfy elektrycznej wyniósł 24 proc., co oznacza podwyżkę o 21 zł miesięcznie. Znacznie bardziej w górę idą ceny gazu . Jak podaje URE, dla statystycznego odbiorcy, który zużywa gaz do gotowania, rachunek wzrośnie o 41 proc., co oznacza opłaty wyższe o 9 zł miesięcznie. Dla grupy W 2.1, używającej paliwa również do podgrzewania wody, płatność wzrośnie o 54 proc., tj. 56 zł netto miesięcznie. Najwyższe kwotowo i procentowo wzrosty cen czekają tych, którzy ogrzewają gazem domy – tu koszty podskoczą o 174 zł, czyli aż o 58 proc.