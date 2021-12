Dostaje pan dodatek covidowy? – zapytała w Radiu Zet Beata Lubecka. A, tego nie wiem. Pewnie tak. W poprzedniej fali dostawałem, więc teraz też pewno tak – mówił Stanisław Karczewski.

Karczewski o inflacji

Dopytywany przez prowadzącą o to, czy nie zerka na konto, lekarz odpowiada, że robi to bardzo rzadko. A jak pan robi zakupy? – dopytywała prowadząca. Tego to nie liczę, ale wiem, że jest zmiana cen – odpowiedział polityk. Cena oleju? - dopytywała Lubecka. Podobno zdrożał, nigdy nie wiem. Kupuję olej. Ktoś mi zwrócił uwagę, że zdrożał – mówił Karczewski. Senator opowiedział jaki jest jego sposób na relaks: Lubię robić zakupy, odprężam się w tym czasie.

Słuchacze internetowego wydania programu pytali polityka o to, czy wysłał czyjeś CV ws. pracy w spółkach Skarbu Państwa, odpowiedział, że nie. Zdarzało mi się przesyłać maile z CV, ale to raczej kandydatów do Sejmu, do Senatu. Jak zajmowałem się sprawami wyborów. Żeby nie było takiej sytuacji, że na liście znajduje się ktoś, kto nie powinien się znajdować - tłumaczy.