Po pierwsze pan poseł Hoc przejął rolę ministra zdrowia – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Zauważył, że założenia projektu nie rozwiązują też podstawowego problemu – nie zawierają żadnych zachęt do tego, by się szczepić.

Szanuję staranie posła, ale ten projekt nie rozwiązuje podstawowego problemu. Uważamy, że zachęty dają najlepszy efekt – powiedział.

Wyjaśnił, że w ramach mobilizowania ludzi do szczepień można by wysłać informację z datą i miejscem zaszczepienia, podobnie jak w Grecji czy USA. Można by też wprowadzić ulgę podatkową dla zaszczepionych. Tymczasem minister zdrowia – jego zdaniem – przerzuca całą odpowiedzialność na przedsiębiorcę, a decyzję o obowiązku szczepień personelu ceduje się na kierownika placówki.

Zasugerował, że przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego powinni projekt zaopiniować jako ustawowe ciało, w którego skład wchodzą reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców. Zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie pracować nad tą regulacją.

Lubnauer: Państwo ma obowiązek brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje

W sejmowej Komisji Zdrowia trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników w czasie pandemii. W projekcie zapisano m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Projekt przewiduje też możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.

My, jako Koalicja Obywatelska, wierzymy bardziej, mam wrażenie, niż PiS w zalecenia Rady Medycznej przy panu premierze. To, czego oczekiwalibyśmy od rządu, to by te zalecenia były realizowane – mówiła posłanka.

Lubnauer oceniła, że omawiana ustawa niewiele załatwia, by nie powiedzieć nic. Jest typową metodą +spychotechnologii+, by odpowiedzialność za wszystkie działania przerzucić z państwa na przedsiębiorców. To przedsiębiorcy mają podejmować decyzję, które mają charakter niepopularny i wymagać, jeżeli mają taką wolę, szczepień lub testów – powiedziała.

Jeżeli czegokolwiek wymagamy, powinno to robić państwo, a nie przedsiębiorcy. To państwo powinno powiedzieć, że przedsiębiorca ma obowiązek wymagać. To państwo powinno powiedzieć, że ktoś, kto pracuje z klientami, ma obowiązek mieć szczepienie. To państwo ma obowiązek brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje – akcentowała.

Posłanka stwierdziła, że w ustawie nie ma zobowiązania, że to państwo zawsze pokryje koszt testów, jest zapis, że mogą być finansowane ze środków publicznych. Zapowiedziała poprawkę, by testy były finansowane ze środków publicznych.

Lubnauer zapowiedziała poprawki, by zrealizować postulaty Rady Medycznej, m.in. obowiązkowe szczepienia w stosunki do osób pracujących w ochronie zdrowia, placówkach opiekuńczych i w placówkach edukacyjnych.

Ta ustawa jest nie najlepiej napisana. (…) Będziemy nad nią pracować. Uważamy, że dobrze, że w ogóle jest. Szkoda, że nie była pół roku temu, kiedy inne państwa przyjmowały rozwiązanie wymagania paszportu covidowego np. przy wejściu do placówek publicznych. Tu też tego nie ma – wskazywała.

Kraska o podniesieniu bezpieczeństwa klientów

Projekt ustawy o uprawnieniach covidowych dla pracodawców chroni zdrowie i życie pracowników przedsiębiorstw, ale będzie wpływał też na podniesienie bezpieczeństwa klientów – powiedział w trakcie pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dodatkowo pracodawcy – jak zaznaczył – będą mogli kontrolować ryzyko wystąpienia infekcji wirusa w danym przedsiębiorstwie i tym samym ustrzec przed lockdownem i tym, że ich firma przestanie przynosić dochody.

Kładę nacisk na zdrowie i życie, ale także aspekt ekonomiczny także jest bardzo ważny – podsumował wiceminister.

Poseł Bolesław Piecha (PiS) zaznaczył, że jest zwolennikiem tego projektu, bo "pewnie sprowokuje ważną rzecz – uporządkuje testy, które mamy wykonywać". Dodał, że ten projekt jest istotny z trzech powodów: ochrony zdrowia publicznego, ochrony podmiotów gospodarczych, "by nie podlegały tak ciężkim lockdownom", jak również pacjentów, aby czuli się bezpieczni w podmiotach leczniczych.