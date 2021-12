Narzekają zwłaszcza szefowie miejskich spółek. Krzysztof Balawejder, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, zwraca uwagę, że w autobusach i tramwajach panuje tłok jak przed pandemią. Dostosowanie się do nowych obostrzeń wymagałoby zaś skierowania na trasy dodatkowego taboru, a tego brakuje. A jeśli do limitu rzeczywiście nie będą wliczani zaszczepieni, to nie wiadomo, kto ma to weryfikować. – Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy zrzucanie odpowiedzialności za weryfikowanie obostrzeń na kierujących. Ich podstawowym i najważniejszym zadaniem jest bezpieczne prowadzenie pojazdu – podkreśla Balawejder.