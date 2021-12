W obozie rządzącym wciąż dyskutowana jest kwestia, które grupy zawodowe powinny podlegać obowiązkowi szczepień. Choć minister zdrowia Adam Niedzielski wprost mówił, że od 1 marca będzie on dotyczył pracowników podmiotów leczniczych, nauczycieli i służb mundurowych, to jednak dziś wygląda na to, że tylko ci pierwsi zostaną nim objęci. Co do pozostałych grup zawodowych trwa dyskusja.