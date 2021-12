Od dziś główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,75 proc. Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było trzecim z rzędu, na którym cena pieniądza została podniesiona. Tym razem wzrost wyniósł

0,5 pkt proc. Stopy są jednak nadal głęboko poniżej poziomu inflacji, która w listopadzie osiągneła 7,7 proc.

RPP spodziewa się, że w dłuższym okresie tempo wzrostu cen będzie hamować. Ale jest ryzyko, ze inflacja będzie powyżej celu NBP.

„Aby ograniczyć to ryzyko, a wiec dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe. Będzie to także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych” – stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej.

Wzrost stóp oznacza, że polityka gospodarcza jest bardziej ostrożna i restrykcyjna. W podobny sposób działa zmniejszanie deficytu finansów publicznych. Według Łukasza Czernickiego, głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów, tegoroczny deficyt liczony według metodologii unijnej wyniesie poniżej 4 proc. PKB.

To sporo mniej niż prognozowane dotychczas 5,3 proc. PKB. To, co moglibyśmy zrobić najgorszego, to bardzo intensywnie schłodzić gospodarkę, czy za pomocą polityki monetarnej, czy fiskalnej – mówi jednak w wywiadzie dla DGP Czernicki.

Zgadza się z ocenami ekonomistów, że efektem rządowej tarczy antyinflacyjnej będzie zmniejszenie inflacji na początku przyszłego roku do 6,5–7 proc.

Pozytywna role odegra też Polski Ład. W pierwszej fazie zadziała jako transfer osłonowy, antyinflacyjny. Bo dwie trzecie podatników dostanie dodatkowe pieniądze (spadnie presja na podwyżki – red.) – podkresla

Czernicki.

Dodaje także, że jeśli z powodu rozpowszechniania się Omikrona, nowej mutacji COVID-19, pojawiłyby się perturbacje, możliwe są kolejne tarcze.

