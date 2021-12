Ogólnokrajowy lockdown w Austrii rozpoczął się w poniedziałek 21 października i miał trwać co najmniej trzy tygodnie – do niedzieli 2 grudnia. Na bieżący tydzień zaplanowano ocenę skuteczności podjętych działań. Widać wyraźnie, że w ostatnich kilkunastu dniach liczba nowych infekcji Covid-19 wyhamowała – z ponad 11-15 tys. infekcji dziennie w połowie października do obecnych 4-5 tys. O ponad połowę spadł w tym czasie także wskaźnik zapadalności – z ponad 1,1 tys. zachorowań na 100 tys. osób w tygodniu wprowadzenia lockdownu do 531 w bieżącym tygodniu.

Jak wyjaśnił kanclerz, szczegóły "odblokowywania" są jeszcze dopracowywane, a konkretne ustalenia zapadną na środowym spotkaniu władz federalnych i krajów związkowych oraz ekspertów. Ustalimy tam, na jakich zasadach możemy dokonać bezpiecznego otwarcia. To kwestia ustalenia warunków - zaznaczył Nehammer. Wspomniał jednak o prawdopodobnym odblokowaniu takich branż, jak handel detaliczny, gastronomia i hotelarstwo – informuje ORF.

Obecny spadek liczby infekcji to pozytywny trend. Zatem pytanie nie brzmi teraz, czy zakończyć blokadę, ale jak i za pomocą jakich środków ochronnych. Ważne, aby postępować tak ostrożnie, jak to możliwe - podkreśla ORF.

Władze będą negocjować nowe warunki z krajami związkowymi

Zakończenie lockdownu w najbliższy weekend potwierdził też minister zdrowia Wolfgang Mueckstein (Zieloni). Jest on jednak zwolennikiem wprowadzania zróżnicowanych zasad w poszczególnych krajach związkowych, co wynika z dużych różnic w liczbie nowych infekcji, stopniu zaszczepienia oraz liczbie hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 w poszczególnych regionach. Dlatego, jak zaznaczył Mueckstein, wprowadzane środki bezpieczeństwa będą omawiane i negocjowane indywidualnie z krajami związkowymi.

Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze we wtorek władze Wiednia mają określić, jakie przepisy bezpieczeństwa w związku z końcem lockdownu zostaną wprowadzone od najbliższego poniedziałku.